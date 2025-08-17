Sky - Napoli, tre centrocampisti in lizza! Ecco i nomi sul taccuino di Manna

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli, ultime notizie

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport sulle trattative in corso, con almeno tre centrocampisti sulla lista del ds Manna. Ecco quanto riportato dal giornalista Luca Cilli a sky:

L'ultimo colpo del Napoli sarà il centrocampista: piace Diouf del Lens, che potrebbe essere una buona soluzione. Elmas invece potrebbe essere un'opzione jolly, dato che può ricoprire più ruoli. Non perdiamo di vista, però, neanche l'ipotesi Miretti, che da tempo piace al Napoli e ci sono stati anche già contatti con la Juventus.

