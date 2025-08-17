Zanoli, è lotta a due fra Bologna e Udinese! Repubblica: addio per 5 milioni, c'è una squadra favorita

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, Bologna e Udinese si contendono Zanoli: cessione per 5 milioni, bianconeri ora favoriti

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla così della possibile cessione di Alessandro Zanoli:

"L’asse con l’Udinese potrebbe prevedere pure Alessandro Zanoli. La società dei Pozzo è convinta di aver superato il Bologna nella corsa al 25enne esterno, cresciuto nel Carpi, reduce da una bella stagione al Genoa, e ansioso di trovare una nuova sistemazione per giocare con maggiore continuità. Il Napoli lo ha valutato 5 milioni di euro e il Bologna è intenzionato a versare questa cifra, ma i friulani hanno rilanciato e sperano di spuntarla".

Alessandro Zanoli col Napoli in ritiro
