Zanoli, è lotta a due fra Bologna e Udinese! Repubblica: addio per 5 milioni, c'è una squadra favorita

"L’asse con l’Udinese potrebbe prevedere pure Alessandro Zanoli. La società dei Pozzo è convinta di aver superato il Bologna nella corsa al 25enne esterno, cresciuto nel Carpi, reduce da una bella stagione al Genoa, e ansioso di trovare una nuova sistemazione per giocare con maggiore continuità. Il Napoli lo ha valutato 5 milioni di euro e il Bologna è intenzionato a versare questa cifra, ma i friulani hanno rilanciato e sperano di spuntarla".