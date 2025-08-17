Espanyol-Atletico Madrid, esordio in panchina per Giacomo Raspadori
Raspadori
Stasera si gioca Espanyol-Atletico Madrid, prima giornata del campionato di calcio spagnolo. Non c'è Giacomo Raspadori nella formazione titolare dell'Atletico: l'attaccante ex Napoli partirà dunque dalla panchina.
Ecco la formazione scelta dal Cholito Simeone:
- Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, M. Llorente, Hancko, Le Normand, Gallagher, Johnny, Almada, Giuliano Alex B., J. Alvarez. In panchina: J. Musso, Esquivel, Lenglet, Molina, Marc Pubill, Javi Galán, Koke, Barrios, Griezmann, Sørloth, Raspadori, Carlos M.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News