Espanyol-Atletico Madrid, esordio in panchina per Giacomo Raspadori

Stasera si gioca Espanyol-Atletico Madrid, prima giornata del campionato di calcio spagnolo. Non c'è Giacomo Raspadori nella formazione titolare dell'Atletico: l'attaccante ex Napoli partirà dunque dalla panchina. 

Ecco la formazione scelta dal Cholito Simeone:

  • Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, M. Llorente, Hancko, Le Normand, Gallagher, Johnny, Almada, Giuliano Alex B., J. Alvarez. In panchina: J. Musso, Esquivel, Lenglet, Molina, Marc Pubill, Javi Galán, Koke, Barrios, Griezmann, Sørloth, Raspadori, Carlos M.
