"Ci sarà un accordo, ma costerà molto", da Siviglia ottimisti su Juanlu al Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli, importanti novità sulla trattativa per il possibile passaggio di Juanlu Sanchez alla SSC Napoli. Dopo che gli ultimatum sono trapelati alla stampa italiana, la giornata di venerdì è stata decisiva per stabilire se gli azzurri si sarebbero ritirati definitivamente dall'operazione o sarebbero tornati all'assalto.

Secondo la stampa italiana, nelle ultime settimane ci sono già stati diversi ultimatum , 'D- Day ' che si sono ripetuti senza una sola ' fumata biancorossa ' o una smentita definitiva. L'entourage di Juanlu Sánchez inizia a stancarsi di sentirsi chiedere cosa ne sarà del nativo di Montequinto , solo per rispondere ripetutamente che non ci sono novità.

Juanlu Napoli, aggiornamenti da Siviglia

Juanlu Sanchez mercato Napoli

Ecco cosa scrive nei dettagli l'autorevole portale iberico Estadio Deportivo sulla trattativa:

"Le posizioni sono rimaste intatte per molti giorni, con entrambi i presidenti ( Aurelio de Laurentiis e José María del Nido Carrasco ) a guidare le trattative: il Siviglia FC chiede 20 milioni di euro e il 20% di un'eventuale futura cessione, la stessa cifra offerta dai Wolves e respinta dal terzino destro; e gli Azzurri sono rimasti fermi a 17 milioni di euro fissi e al 5% dei diritti economici del giovane giocatore.

Secondo ESTADIO Deportivo, questo venerdì 15 agosto sembrava una giornata decisiva per il futuro di Juanlu , dato che il Napoli avrebbe dovuto decidere se la sua posizione fosse inamovibile e, quindi, ritirarsi dall'asta, dove ora è l'unico a presentare un'offerta, o, invece, offrire di migliorarla da qui al 30 aprile . Alla fine, non si è registrato alcun progresso, nonostante gli agenti del giocatore, di AS1, abbiano mediato tra le due entità per raggiungere un accordo. Come già segnalato su queste pagine, l'ex giocatore del CD Mirandés ha già chiarito che non andrà in Premier League e che, in realtà, è molto felice in patria, soddisfatto del suo recente rinnovo fino al 2029 , quindi non avrebbe problemi a rimanere con Matías Almeyda . Con questo atteggiamento, dimostra al proprietario del suo pass che non guadagnerà con lui se non ascolterà i partenopei, con i quali ha già raggiunto un accordo economico quinquennale qualche tempo fa.