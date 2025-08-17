Simeone e sua moglie commossi: "Ci mancherai Napoli, abbiamo vissuto tante cose belle". E annunciano la gravidanza | VIDEO

Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, torna a salutare Napoli e i napoletani sui social. Nonostante il trasferimento al Torino, la moglie di Simeone è rimasta molto affezionata alla città partenopea. Scrive così su Instagram:

Avevo bisogno di salutarvi a “modo mio” e penso che queste immagini parlino più di mille parole. Grazie per averci fatti sentire a casa e grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno anche dalla nostra partenza. Saremo sempre figli di Partenope (tutti e tre).