Man United-Arsenal, indizi di mercato: Hojlund non convocato, Zirkzee in panchina

Nel big match tra Manchester United e Arsenal, valido per la prima giornata della Premier League 2025-26, spiccano alcune scelte che alimentano le voci di mercato. Rasmus Højlund non è stato convocato dai Red Devils, alimentando i sospetti su una possibile trattativa con il Milan. In panchina invece Joshua Zirkzee, recentemente accostato al Napoli come possibile sostituto di Lukaku, fermo per infortunio. L’Arsenal schiera dal 1’ Viktor Gyökeres, nuovo centravanti dei Gunners. Le scelte tecniche potrebbero nascondere sviluppi imminenti sul mercato. Di seguito sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre.