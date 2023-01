Copertura stadio Maradona, Azzi: "Ha già dato problemi, con il vento può essere una criticità"

Notizie Napoli calcio. Il maltempo sta mettendo in ginocchio la città di Napoli e tutta la Campania. La pioggia ed il vento potrebbero portare alla decisione di rinviare Napoli-Cremonese di Coppa Italia, o di far disputare il match a porte chiuse.

Della questione ne ha parlato anche Marco Azzi, giornalista di Repubblica, dicendo la sua su Twitter:

La copertura del Maradona ha già dato in passato dei problemi e con 32 mila spettatori attesi in tribuna la partita di stasera può presentare delle criticità, soprattutto se il vento non cala un po' di intensità