Perché Politano non è stato convocato da Spalletti per la tournée negli USA

Niente convocazione per Matteo Politano. Il Ct Luciano Spalletti ha chiamato del Napoli Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Michael Folorunsho e Giacomo Raspadori, ma non l’esterno offensivo che tra l’altro quest’anno è in ottima forma. Perché?

Convocati Italia, perché Politano è assente in lista

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, presumibilmente il commissario tecnico vorrà fare degli esperimenti negli Stati Uniti visti anche i tanti volti nuovi in casa Italia. Tra le varie ipotesi c’è anche un inedito 3-4-2-1 dove l’attaccante del Napoli faticherebbe a piazzarsi. Tuttavia per il treno di Euro 2024 è tutto aperto e decisive saranno anche le prossime 10 giornate di Serie A.