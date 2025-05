Parma-Napoli, il pronostico di Montervino: "Ho questa sensazione, finirà così..."

Ultimissime Calcio Napoli - Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Napoli? A Parma sarà una partita difficile, gli emiliani con le big hanno sempre fatto bene ma non sono in grande forma, ma sono certo che gli azzurri potranno vincere. Il Napoli soffre le squadre fisiche, ma il Parma tranne pochi elementi non lo è. Se il Napoli fa il Napoli vince agevolmente, il Parma deve salvarsi ma ha bisogno di un solo punto ed è molto vicino all'obiettivo.

Raspadori in grande forma? Sì, anche per questo il cambio con Billing non ha convinto contro il Genoa. Il Napoli ora deve affidarsi ai calciatori più in forma, anche per questo non avrei schierato Lobotka. Sapevo che avrebbe giocato, ma forzare il suo inizio dal primo minuto è stato un errore. L'ingresso di Billing era giusto, nelle due occasioni importanti in difesa e in attacco nel finale era presente, ma purtroppo non è andata come sperava Conte. Merita più spazio, ma ora nelle ultime partite è giusto che Conti punti sui titolari.

Errori arbitrali? Spero che il VAR funzioni bene nelle ultime giornate, credo che non ci saranno grossi errori nelle ultime gare. Chi vincerà lo farà con merito, non dobbiamo creare allarmismi. Il Napoli è in vantaggio, deve pensare solo a sè stesso. Rigore contro il Genoa? In tempo reale ne ero certo, ma andrebbe rivisto meglio l'episodio".