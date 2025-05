Conte porta la squadra in sala video: analisi maniacale dei contropiede del Parma!

Domenica si gioca la penultima partita del campionato di Serie A: il Napoli vola in trasferta al Tardini per affrontare il Parma e nei giorni scorsi l'allenatore Antonio Conte si è messo subito al lavoro per preparare la partita dal punto di vista tattico.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, "Conte lavora in maniera maniacale con la squadra in queste ore: ha mostrato i video del Parma, ha spiegato che in contropiede gli emiliani fanno danni a tutti e che quindi ci vuole attenzione e controllo totale della gara".