Dumfries contro Calhanoglu dopo Torino-Inter! Ecco perché hanno litigato

Ultime notizie Inter, scintille tra Dumfries e Calhanoglu! Emerge ora il retroscena che risale a domenica pomeriggio, in occasione della partita di Serie A Torino-Inter 0-2. Le telecamere di DAZN a bordocampo svelano quanto accaduto a fine partita, quando i due calciatori dell'Inter hanno litigato in campo costringendo Thuram e Correa ad intervenire per separarli.

Tutto è accaduto a fine partita, dopo il triplice fischio finale. Dumfries si avvicina a Calhanoglu a muso duro, gli allunga la mano ma il centrocampista turco la toglie via. Dumfries è visibilmente arrabbiato, si lamenta perché Calhanoglu gli avrebbe urlato addosso durante la partita, per richiamarlo dopo un errore. Calhanoglu si difende, dice: "Sì, ho urlato. E allora?". Come a dire: "Sono cose di campo".

Alla fine Thuram interviene e trascina via Dumfries, senza che i due si siano chiariti sul campo, cosa che sicuramente sarà avvenuta nello spogliatoio, smaltita la tensione della gara.