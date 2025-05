Parma-Napoli: Lobotka, Buongiorno e Juan Jesus hanno chiesto di essere convocati lo stesso! Ecco il motivo

Ultime notizie. Domenica sera c'è Parma-Napoli, penultima partita della stagione e gara decisiva per le sorti del campionato. Gli azzurri sono chiamati a vincere obbligatoriamente per conservare il primo posto in classifica da possibili insidie dell'Inter, anch'essa obbligata a vincere tutte e due le prossime partite per sperare in una rimonta scudetto.

Parma-Napoli, gli infortunati hanno chiesto di andare in trasferta

Intanto a Parma il Napoli ci arriverà ancora una volta rimaneggiato, con Antonio Conte costretto a rinunciare agli infortunati Lobotka, Buongiorno e Juan Jesus. Nessuno dei tre infortunati riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro il Parma. Tuttavia, sia Lobotka, sia Buongiorno, sia Juan Jesus andranno a Parma in trasferta con il resto della squadra per restare vicini ai compagni nonostante l'infortunio.

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa sapere che "gli indisponibili hanno chiesto di essere convocati per la vitale trasferta di domenica". La partita contro il Parma può essere davvero il match decisivo per lo scudetto. "A Castel Volturno lo hanno capito tutti", scrive Repubblica che assicura: "Il gruppo squadra è più che mai compatto".