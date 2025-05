"Questa volta non posso andare dove va lui". La Verità: la frase di Oriali è su Conte-Juventus! De Laurentiis avrebbe il sostituto

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte torna alla Juventus? Ne scrive il quotidiano La Verità che dedica spazio alle panchine della prossima stagione, tra cui quella del Napoli che andrebbe riempita.

L'autore Giorgio Gandola parte da una presunta frase di Oriali ad alcuni amici di Milano e Coverciano: «Questa volta non posso andare dove va lui».

"La frase, buttata lì ad alcuni amici di Milano e di Coverciano, apre uno scenario inedito: a pronunciarla è Gabriele Oriali, l’ombra di Conte in Nazionale, all’Inter e adesso al Napoli; il team manager per eccellenza, senza il quale il tecnico non immagina avventura in Italia. Nessuna tranne una, il ritorno alla Juventus. Se la coppia d’oro è destinata a sciogliersi significa che Conte ha già inquadrato nel binocolo la Continassa"