David Neres in panchina a Parma: non può giocare 90 minuti, avrà mezz'ora di autonomia!

Ultime notizie: domenica c'è Parma-Napoli, penultima partita della stagione di Serie A 2025-2026, e gli azzurri di Antonio Conte si preparano ad andare in trasferta al Tardini per giocarsi lo scudetto, in volata finale con l'Inter.

Le condizioni di David Neres

Nonostante i tanti infortuni che hanno decimato la formazione del Napoli, c'è una buona notizia per gli azzurri: il recupero di David Neres, finalmente rientrato dall'infortunio, già sceso in campo per pochi minuti contro il Genoa e adesso pronto a macinare qualche minuto in più a Parma.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, "David Neres a Parma avrà almeno mezz'ora di autonomia". Il brasiliano ha fatto di tutto per recuperare in tempo per il finale di campionato, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e dunque partirà dalla panchina a Parma, ma Conte è pronto a mandarlo in campo nel secondo tempo, per l'ultima mezz'ora di gioco.