Parma-Napoli, De Giovanni: "Speriamo non entri Neres, significherebbe che..."

Ecco quanto ha affermato: "Il pareggio non è la stessa cosa alla penultima o alla terzultima giornata, anche perchè l'Inter ora è vicina al Napoli ed ha vinto a Torino con le riserve, a -3 avrebbe fatto ancora turnover anche con la Lazio, ora invece ha il dovere di provarci nelle ultime due gare. Ora il Napoli deve assolutamente vincere le ultime due, siamo fiduciosi ma questa pressione genera un po' d'ansia.

A Parma il Napoli può vincere, ma in un singolo match può succedere di tutto. Il Napoli deve imporre la sua forza con tranquillità, Conte di certo preparerà tutto al meglio. Il Parma non ha una grande rosa come dice anche la classifica, ma poi ha anche 9 assenze. Il Parma si deve salvare ma è vicino all'obiettivo, invece il Napoli deve vincere lo scudetto e dovrà avere una motivazione maggiore.

Neres recuperato, sarà importante dalla panchina? Sì, anche perchè ora Raspadori deve giocare. Loro due non sono alternativi, anzi, quando gioca uno o l'altro cambia anche il modulo del Napoli. Conte dovrà fare le sue scelte anche in base all'avversario, inoltre non ci sono tante alternative in difesa e a centrocampo con gli infortuni di Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka.

McTominay è l'unica vera alternativa in zona gol assieme a Lukaku e Raspadori, quindi deve essere al centro del gioco e non relegato sulla fascia. Speriamo che non ci sia bisogno di Neres per trovare il risultato, speriamo che i cambi possano essere solo conservativi.

Futuro diRaspadori? E' unico e non replicabile, a me piace tanto. E' forte, astuto e tira bene in porta, deve però giocare come seconda punta, in altri ruoli si perde. Con lui non si può giocare con il 4-3-3 che il è il modulo base del Napoli da molti anni, lui è un'alternativa particolare. Inserirlo nel Napoli è sempre difficile viste le sue caratteristiche.

Errori arbitrali e protocollo del VAR? Il Napoli deve vincere le sue partite, a prescindere. L'Inter potrebbe vincerle entrambe, anche se la Lazio dovrà giocarsi la Champions. Detto questo il protocollo del VAR è un fallimento, gli errori degli arbitri sono sempre tanti. Speriamo che non ci siano gravi sviste nelle ultime due giornate, come ad esempio quella famosa su Pjanic in Inter-Juventus del 2018.

Campo neutro in caso di spareggio? Scelta saggia, ma spostare l'ultima giornata a metà settimana è una follia, qualora una delle due dovesse vincere lo scudetto sarebbe complicato gestire l'ordine pubblico a tarda ora con un giorno lavorativo all'indomani".