UFFICIALE - America's Cup 2027 a Napoli! È il più grande evento sportivo nella storia della città

La notizia è ufficiale: la Coppa America 2027 si disputerà a Napoli! La città partenopea ospiterà per la prima volta nella storia le finali della America's Cup, il torneo di vela più importante del mondo.Â

Ufficializzato l'accordo tra il governo italiano e la società  neozelandese che gestisce la competizione. È la prima volta nella storia che le finali di America's Cup si terranno in una città italiana. Le acque tra Castel dell'Ovo e Posillipo ospiteranno dunque le finali del torneo. Napoli ha battuto Cagliari e Atene, che anche si erano proposte per ospitare l'evento dopo l'edizione 2024 tenutasi a Barcellona.

Anche la premier Giorgia Meloni ha commentato la notizia:

Così come il sindaco Manfredi:Â

“Ospitare a Napoli la 38esima edizione dell’America’s Cup rappresenta per la città e l’Italia intera una straordinaria vetrina a livello internazionale per la bellezza e la storia del nostro territorio. Abbiamo lavorato duramente al dossier in questi mesi insieme al Governo vincendo la competizione con altre città cogliendo uno straordinario successo che produrrà enorme impatto economico sul territorio come accaduto in passato per Barcellona e Valencia. Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli, un appuntamento di portata globale che vedrà il nostro meraviglioso Golfo diventare teatro di sfide spettacolari tra i migliori team velici del mondo. La complessa opera di bonifica e riqualificazione di Bagnoli è già avviata e procede secondo il programma, l’America’s Cup rappresenterà un potente ed ulteriore catalizzatore per il turismo, l’economia del mare, l’imprenditoria locale e la formazione di nuove competenze".