Biglietti Parma-Napoli in vendita da domani: settori di casa aperti solo ai residenti a Parma!

Notizie Napoli - Il Parma Calcio informa che la vendita dei biqlietti per la partita Parma-Napoli, valida per la trentasettesima giornata del campionato Serie A Enilive (domenica 18 maggio, ore 20:45), è in programma a partire da mercoledì 14 maggio dalle ore 11:00.

Biglietti Parma-Napoli, info e limitazioni

A sequito della Determinazione n. 22/2025 del 13 maggio 2025, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha predisposto che i residenti della Regione Campania possono acquistare esclusivamente il Settore Ospite, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della SSC Napoli con Fidelity Card "SSC Napoli".

Per gli altri settori dello stadio Ennio Tardini, ad esclusione del Settore Ospiti, è prevista la vendita ai soli residenti di Parma e Provincia, solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Parma Calcio 1913, in possesso della Fidelity Card denominata "Tardini Card" sottoscritta entro il 31 marzo 2025.

Prevendita biglietti Parma Napoli

Dalle ore 11:00 di mercoledì 14 maggio, la vendita dei bialietti è attiva sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita autorizzati) per tutti i possessori della Tardini Card, sottoscritta entro il 31 marzo 2025 e residenti a Parma e Provincia.

Settore ospiti Parma Napoli

Il costo del biglietto è di 30,00 euro, acquistabile esclusivamente nei punti vendita Vivaticket dai residenti della Regione Campania. Non sarà possibile l’acquisto online. La prevendita del Settore Ospiti inizierà mercoledì 14 maggio alle ore 14:00 e terminerà sabato 17 maggio alle ore 19:00, l’acquisto è possibile solo per i possessori della Fidelity Card “SSC Napoli”.

APERTURA CANCELLI

Domenica 18 maggio i cancelli dello stadio Ennio Tardini di Parma saranno aperti a partire dalle ore 18:45.