SSC Napoli, nuova maglia 2024-2025: prezzo e link per acquistare

SSC Napoli, finalmente in vendita la nuova maglia ufficiale 2024-2025! Il club ha annunciato quella che sarà la prima maglia nella nuova stagione di Serie A, come sempre in collaborazione con EA7 di Giorgio Armani dando vita a quella che forse è una delle maglie più belle dell'era De Laurentiis.

Dove comprare la maglia? Attualmente è possibile acquistare la nuova maglia del Napoli sullo store digitale di Amazon e negli store fisici, così come nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro.

La nuova maglia Napoli 2024 2025 si contraddistingue per il colore azzurro che risalta come non si vedeva da anni. Presenta un design elegante e una particolare attenzione ai dettagli ed è una vera celebrazione della tradizione partenopea, con uno stile retrò a partire dal collo a V, che richiama le maglie di un tempo, e l'aggiunta di una vela in costina smacchinata.

Il nuovo Logo SSC Napoli sulla maglia è ridimensionato con effetto 3D. Il nuovo lettering SSC Napoli presenta caratteri moderni e dinamici. Il jersey in poliestere sport performance presenta un nuovo pattern di stampa a caldo dell’iconica “N” in allover. I dettagli in contrasto di materiale armaturato stretch evidenziano l’ergonomicità dei tagli, mentre la costruzione della manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto. Per rendere il prodotto unico e autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di uno scudetto speciale, sul fondo maglia, con ologramma ad impronta digitale. La maglia offre una vestibilità morbida, pensata per favorire la mobilità e il comfort durante il gioco.