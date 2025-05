Napoli, trattativa avviata con Jonathan David! Il Mattino: agenti in città, ecco la prima richiesta

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino in vista della sessione estiva di mercato. Il Napoli prepara l'assalto a Jonathan David, l'attaccante canadese classe 2000 del Lille, ormai ad un passo dal dire addio al campionato francese.

Trattativa tra Napoli e Jonathan David

Non solo un'idea, ma una vera e propria trattativa che sta già entrando nel vivo, seppur tra alti e bassi, come precisa oggi Il Mattino. Il Napoli però fa sul serio. Ieri pomeriggio Jonathan David ha salutato i suoi compagni di squadra al Lille preannunciando così l'intenzione di andare via in estate dopo 5 stagioni in Francia. Lo stesso David l'ha ufficializzato sui social.

David è già in trattativa col Napoli, al punto che nei giorni scorsi i suoi agenti sono arrivati in città , ospiti della SSC Napoli, per un primo incontro interlocutorio con la società partenopea. Il Mattino riassume così l'esito di questo incontro: "Resta distanza tra le parti - non solo e non tanto per l’ingaggio quanto per le commissioni richieste dal suo management che fa leva sullo status di svincolato di lusso del proprio assistito per strappare un contratto più alto con relative percentuali che levitano - ma è stato soltanto un primo step con il più classico del “riaggiorniamoci”".

Il Napoli intanto ha formulato la sua offerta a Jonathan David: contratto quinquennale con opzione di rinnovo per un sesto anno. Ma De Laurentiis non è disposto a fare follie, anche perché Jonathan David non è l'unico attaccante nella lista del ds Manna.