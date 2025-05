Calciomercato Napoli, Lucca più Solet! Corsia preferenziale con l'Udinese per il pacchetto completo

Calciomercato Napoli, assalto a Jonathan David per l'estate! Il Napoli cerca un nuovo attaccante e la punta canadese del Lille è già in trattativa con gli azzurri per la prossima stagione. Il quotidiano Il Mattino, però, precisa che David non è l'unico attaccante sulla lista del direttore sportivo Manna.

Napoli su Lucca e Solet

Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c'è anche Lorenzo Lucca, che piace molto ad Antonio Conte e sarebbe perfetto per il ruolo di alternativa a Romelu Lukaku. Il Mattino descrive così le sue caratteristiche: "Fisico possente, buona tecnica di base, capacità di fare spazi per far salire la squadra ed anche una buona confidenza con il gol che lo ha portato a segnare 13 reti (e 2 assist) finora in tutta la stagione nelle fila bianconere. Il colpo di testa è il suo pezzo forte in un repertorio comunque abbastanza completo, fatto anche di tanta personalità".

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell'Udinese, ha una corsia prefernziale con il Napoli. Il club partenopeo è interessato anche al difensore Oumar Solet dell'Udinese e che potrebbe anche "rientrare in un pacchetto completo da chiedere alla famiglia Pozzo".