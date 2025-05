Parma-Napoli, Plastino: "Occhio, Chivu è abile in questa cosa: sarà l'insidia maggiore"

Ultimissime Calcio Napoli¬†-¬†"Chivu √® un altro ex interista che prepara uno scherzetto a Conte? Chivu √® ragazzo molto serio, ha interesse per il suo Parma che ha bisogno di un punto per la permanenza in A. Quando una squadra-¬†‚Äď ha detto il giornalista Michele Plastino a¬†Radio Marte¬†nel corso di¬†Forza Napoli Sempre -¬†non ha pi√Ļ nulla da chiedere √® psicologicamente pi√Ļ morbida mentre chi ancora deve raggiungere un obiettivo √® pi√Ļ motivata, e Chivu √® molto bravo a veicolare i messaggi alla sua squadra.

L'insidia maggiore della partita di domenica sera √® questa, il Parma pu√≤ anche avere pressione per il punto da conquistare ma ha anche molte pi√Ļ motivazioni rispetto a chi non ha pi√Ļ nulla da chiedere al campionato.¬†Se il Napoli vincesse lo scudetto, sarebbe merito di tutta la squadra a partire dalla societ√†, una squadra operaia, lavoratrice, incline al sacrificio‚ÄĚ.