Perché Folorunsho è italiano: storia e origini del giocatore del Napoli

Michael Folorunsho, è questa una delle piacevoli novità delle nuove convocazioni di Luciano Spalletti. Di proprità del Napoli e in grande spolvero nel ritiro prima di Dimaro e poi a Castel di Sangro, il 26enne si è affermato tra le rivelazioni assolute di questo campionato di Serie A. Il Ct dell'Italia ne aveva parlato già in tempi con un sintetico ma emblematico "Folorunsho è una bestia", lasciando intendere la grande stima, ma ora è arrivato il concreto riconoscimento con la chiamata per la torunée di giugno come prova generale prima di Euro 2024.

Sono così quattro i calciatori del Napoli presenti in lista considerando anche Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Manca purtroppo Matteo Politano lasciato nuovamente ai margini, così come Gianluca Gaetano nonostante l'exploit col Cagliari, ma i tifosi partenopei gioiscono per la presenza del roccioso centrocampista in forza al Verona che la prossima stagione potrebbe anche tornare alla casa madre. C'è anche chi recrimina la sua partenza a fronte di un Jens Cajuste che dal suo arrivo non si è mai affermato davvero e un Frank Anguissa in netto calo.

Il percorso Folorunsho convocato dall'Italia di Spalletti

Detto questo, e in attesa di capire gli sviluppi dei prossimi mesi, in bocca al lupo a Folorunsho per questo meritatissimo traguardo frutto di una gavetta partita da lontanissimo. Nel frattempo c'è chi, senza pregiudizi e ignorando totalmente la sua storia, si chiede come mai sia convocabile per l'italia.

Premesso che per fortuna il mondo non è più quello di una volta per fortuna e che la globalizzazione oggi ha incrociato latitudini e longitudini per una meravigliosa multucultura su più fronti, il dubbio in questo caso viene più che altro per il nome non propriamente tipicamente italiano. Molti con innocenza lo immaginavano di un'altra nazionalità, non conoscendo bene il suo percorso essendo al primissimo anno in Serie A.

Folorunsho però è italianissimo in quanto è nato e cresciuto nel Bel Paese, più esattamente a Roma. Figlio di una coppia nigeriana, ha iniziato proprio nella capitale la sua traiettoria calcistica: Vigor Perconti, Torino Sapienza, Savio, Lazio e poi Virtus Francavilla da cui è stato acquistato dal Napoli nel 2019 col quale ha avviato un giro di prestiti. Bari, Reggina, Pordenone, di nuovo Regina, ancora Bari e quest’anno Verona per quella che potrebbe rappresentare una piccola prima consacrazione. La prossima ci sarà a partire dal prossimo anno, che sia sotto il Vesuvio o altrove.