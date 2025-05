Il Bologna vince la Coppa Italia! Tifoso del Napoli incontra Orsolini e sentite che gli dice | VIDEO

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia in finale contro il Milan! Ora la ssquadra è in partenza dalla stazione Termini di Roma per fare rientro a Bologna e proprio alla stazione è successo che un tifoso del Napoli ha incontrato Riccardo Orsolini, l'attaccante del Bologna autore del gol contro l'Inter che ha concesso agli azzurri di conquistare la vetta della classifica.

Il tifoso del Napoli ha ringraziato Orsolini per il gol segnato all'Inter dicendogli: "Ci farai vincere lo scudetto col tuo gol". Orsolini ha sorriso rispondendo: "Sono contento per voi". Guarda il video di Sportitalia.