Il Mattino: ecco il nuovo ritornello che si ripetono tutti nello spogliatoio a Castel Volturno

Ultime due partite di campionato, testa a testa tra Napoli e Inter per lo scudetto! Oggi Il Mattino riassume la volata finale delle due squadre in vetta alla classifica di Serie A, evidenziando come la tenuta mentale sarà decisiva nella prossima partita, quando Napoli e Inter giochernano in contemporanea.

"Decisivi saranno anche i nervi" - scrive l'edizione odierna del Mattino - "Gli azzurri, che sono primi con un punto di vantaggio e hanno in mano il loro destino, devono tenerli saldi, anzi saldissimi. Questione di pochi, minimi dettagli. È così che si vincono gli scudetti. Senza tralasciare nulla o comunque tenendo sempre la testa ben focalizzata sul campo. Nessuna distrazione, quindi, con Antonio Conte che sa bene quanto sia importante rimanere focalizzati. È lui il fattore chiave".

La tenuta mentale e la forza della consapevolezza potranno essere le armi decisive domenica sera. Conte sa bene che il fattore mentale è decisivo per spingersi lì dove le forze fisiche non arrivano.

"Il vantaggio di un punto è un bene troppo prezioso per poter essere dissipato. Tenerlo in testa, prima ancora che nelle gambe: questo il motto che da qualche giorno è diventato il vero ritornello nello spogliatoio di Castel Volturno".