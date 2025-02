Due paia di calzini ufficiali SSC Napoli a soli 9 euro con Hermet: scopri l'offerta

Informazione pubblicitaria - Venerdì 7 febbraio è la giornata internazionale dei Calzini Spaiati 2025, una manifestazione che coinvolgerà anche le scuole della Campania, e per l'occasione vi presentiamo i nuovi calzini ufficiali SSC Napoli, prodotti dal club partenopeo in collaborazione con il marchio Hermet, azienda leader nella produzione di homewear. Ti ricordiamo che CalcioNapoli24, in qualità di partner del programma affiliazione Amazon, ottiene una piccola percentuale dei ricavi idonei generati dai link in questo articolo.

Calzini uomo e donna

I calzini ufficiali della SSC Napoli sono perfetti sia come calzini uomo che come calzini donna grazie ad un design semplice e bello sia per gli uomini che per le donne. Sono realizzati sia di colore bianco con dettagli azzurri sia di colore nero con dettagli azzurri ed entrambi i paia di calze presentano il logo ufficiale SSC Napoli. Il prezzo è di 9 euro per due paia di calzini. Le taglie disponibili sono tre:

taglia 35-38

taglia 39-42

taglia 43-46

Questi calzini sono realizzati in misto di cotone, con materiali di altissima qualità in grado di offrire comfort e assorbire l'umidità, ideali per un utilizzo quotidiano. Due paia di calzini SSC Napoli (un paio bianco e un paio nero) costano in tutto 9,00 euro spedizione inclusa sullo store di Amazon: