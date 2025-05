Napoli Primavera ai Play-Off per la risalita in Primavera 1: l'avversaria e il tabellone

Ultime notizie Napoli - Il Napoli Primavera di Dario Rocco termina il campionato con una vittoria, gli azzurri si aggiudicano la sfida del Piccolo di Cercola con la rete di Mboumbou, i partenopei la sbloccano e mantengono il risultato incollato sull’uno a zero contro il Crotone.

Il Napoli Primavera termina così il campionato al terzo posto, dopo i risultati di Ascoli e Ternana rimane tutto così come prima, ma adesso sarà tempo di play off e la squadra di Dario Rocco affronterà il Renate ai quarti di finale. In caso di passaggio del turno, affronterà la vincente tra Como e Pescara. Gli azzurri sognano ancora la Primavera 1, ma c’è lo scoglio Play-off da superare.

Play-Off Napoli Primavera: tabellone

Ecco il tabellone:

Como-Pescara

Napoli-Renate

Entella-Ternana

Ascoli-Vicenza

Gli azzurrini giocheranno la gara contro il Renate in casa: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi ai rigori.