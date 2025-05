Forte scossa di terremoto a Napoli avvertita in tutta la zona collinare e in zona Pozzuoli: 12.08 e 12.23

Ultime news Napoli - Forte scossa di terremoto a Napoli avvertita in tutta la zona collinare e in zona Pozzuoli, ma anche in provincia di Napoli.

Terremoto Napoli: epicentro e magnitudo

La scossa, secondo quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata alle ore 12:08 circa. Un'altra alle 12.23

un terremoto di magnitudo Md 4.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

13-05-2025 10:07:44 (UTC) 14 minuti, 36 secondi fa

13-05-2025 12:07:44 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8245, 14.1117 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

-

Un terremoto di magnitudo Md 3.5 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

13-05-2025 10:22:43 (UTC) 9 minuti, 33 secondi fa

13-05-2025 12:22:43 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8252, 14.1218 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).