Pedullà: "Sta succedendo una cosa vergognosa con Conte"

Notizie Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni in merito ad Antonio Conte in diretta a SportItalia:

"Ho letto 1500 critiche nei riguardi di Conte che faccio fatica a comprendere. E’ l’ennesima conferma che il risultato condiziona i giudizi. Il Napoli sta facendo delle cose incredibili e una partita la si può sbagliare nelle scelte. Non penso che lui sia autolesionista e non fa giocare Rafa Marin o Okafor giusto per. Oggi ho letto una caterva di critiche come se il Napoli fosse 5° in classifica. Chi ama Napoli dovrebbe sostenere Conte, il pareggio ci può stare e può succedere. E’ ingeneroso questo concetto nei riguardi di un allenatore che quest’anno ha sbagliato pochissimo, è una cosa vergognosa".