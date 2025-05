De Laurentiis-Conte, nessuna incrinatura! C'è la prova che il loro rapporto tra è ancora saldo

Il futuro di Antonio Conte in dieci giorni: prima il Parma, poi il Cagliari, poi - forse - la finale scudetto contro l'Inter e infine il fatidico incontro di fine stagione con Aurelio De Laurentiis. Se n'è parlato tanto nei giorni scorsi e ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui le incomprensioni di quest'anno potranno essere facilmente superate, specie con 200 milioni di euro da investire nel mercato estivo.

"Conte sa cosa dovrà dire, De Laurentiis sa cosa dovrà rispondere", assicura Il Mattino, secondo cui non ci sarebbe alcuna incrinatura nei rapporti tra allenatore e presidente. Anzi, il rapporto personale tra i due è ancora saldo e lo dimostra il fatto che nei giorni scorsi la moglie di Antonio Conte è stata vista in giro per la città con la famiglia De Laurentiis.

Ecco quanto scrive Il Mattino sulle intenzioni di Conte per la prossima stagione