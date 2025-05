Osimhen: "Futuro? Non riesco a resistere ai tifosi del Galatasaray! Ecco quando prenderò la decisione"

Il Galatasaray si è liberato del Trabzonspor con un netto 3-0, conquistando la Coppa di Turchia per la 19ª volta nella storia. Grande protagonista del match Victor Osimhen, attaccante in prestito secco dal Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la doppietta siglata. Anche in ottica futura: "Voglio fare un grande applauso a tutta la squadra. Siamo molto felici. Abbiamo lottato davvero bene dall’inizio alla fine. Vogliamo ringraziare anche i tifosi: sono stati incredibili per tutta la partita. Stavamo lottando per conquistare tre trofei, ma siamo rimasti fuori da uno. Uno lo abbiamo vinto. Domenica combatteremo per la quinta stella", le prime parole riprese dal quotidiano turco Fanatik e riportate da TMW.

Quanto ai 35 gol stagionali, primato assoluto in carriera, nonché miglior goleador straniero del Galatasaray alla prima stagione assoluta: "Il record è ovviamente meraviglioso. Ringrazio i miei compagni di squadra, oggi Yunus (Akgun da tre assist, ndr) è stato davvero un collante per tutti. Sono molto felice per i gol che ho segnato, ma entrare nella storia è per me un grande piacere. Continuerò a lottare".

E sul futuro, visto che al termine della stagione dovrà rientrare al Napoli, tenendo conto però del desiderio di trattenerlo a Istanbul usufruendo della clausola rescissoria (75 milioni) per i club esteri: "Non riesco davvero a resistere ai tifosi del Galatasaray. Alla fine della stagione dovrò prendere una decisione molto importante. Voglio ringraziare tutti per quello che ho vissuto durante questo percorso, prenderò la mia decisione alla fine della stagione", la chiosa.