Orsolini: "Col Napoli potevamo vincere come perderla, ma siamo costruiti per dare fastidio a tutti!"

Riccardo Orsolini ha parlato a Sky Sport del momento felice che sta vivendo con il Bologna, dalla finale di Coppa Italia contro il Milan alla lotta per un posto in Champions League:

"Vorrei provare a raggiungere entrambe le cose ma se proprio dovessi sceglierei preferirei vincere un trofeo. Nella mia carriera manca. Saranno giorni infuocati perché preparare una doppia partita con il Diavolo non è semplice, né per noi né per loro. Strategie a parte, bisogna cercare di restare lucidi e concentrati per provare a vincerle entrambe”.

Sapevamo che le ultime gare sarebbero state folli con le prime otto della classifica da affrontare nelle ultime nove giornate, tutti scontri diretti per l’Europa. Sicuramente è il periodo più importante, dove speriamo di raccogliere i frutti. L’aver battuto l’Inter, ma anche aver pareggiato col Napoli perché tu col Napoli potevi vincere o perdere, son partite che ti danno consapevolezza nei propri mezzi. L'ho sempre detto: siamo una squadra che rompe le scatole, che può fare risultato contro tutti perché siamo stati costruiti cosi, è la mentalità del mister ed è nel nostro DNA Sappiamo cosa vogliamo e cercheremo di prendercelo”.

E sulla finale di Coppa Italia: "Sulla carta è il Milan la squadra favorita, ma noi stiamo bene e siamo forti".