Raspadori addio? CorSport: è attratto dall'idea Atletico Madrid! Ecco la differenza di valutazioni col Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Giacomo Raspadori continua a lavorare a Castel di Sangro, vestendo nelle prove tattiche i nuovi panni della mezzala offensiva, come scrive il Corriere dello Sport.

“L’Atletico Madrid s’è presentato ufficialmente e ha formulato un’offerta, non ha soddisfatto il Napoli: una ventina di milioni con i bonus, lontana dalla valutazione tra i 25 e i 30. Jack è attratto dalla prospettiva di trasferirsi e di ricominciare con il Cholo, ma potrebbe anche proseguire la sua vita napoletana”