Mediaset, Landoni: "Ecco dove ha sbagliato ieri sera il Napoli contro la Cremonese"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Mediaset Carlo Landoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dove ha sbagliato ieri il Napoli? Non è riuscito a qualificarsi perchè ha sbagliato due-tre palle gol e non ha avuto il killer instinct visto contro la Juventus. Il Napoli se non fa il Napoli diventa una squadra normale, se non gioca a mille e non ha intensità nel giro palla. Sui dieci cambi di formazione ci sono pro e contro, fino al 2-2 avremmo detto che Spalletti col turnover ci aveva preso. Bereszynski ha dovuto fare un cambio di mentalità, ma ieri Di Lorenzo sarebbe stata tutt’altra cosa: non ho visto benissimo nemmeno Ostigard e Ndombele”