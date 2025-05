Lavezzi: "Giocare nel Napoli è stato un colpo di fortuna per me. C'era una cosa che mi metteva la pelle d'oca"

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali della SSC Napoli che risale alla sua venuta in città in occasione di Napoli-Milan. Ecco le sue parole:



"Tornare dopo tanti anni ed essere qui sul campo del Maradona è emozionante. Ho scelto di venire qui perché Napoli era molto conosciuta per Diego. Ho accettato sapendo che la squadra era quella in cui giocava Maradona. Poi mi sono reso conto di come viveva il calcio la gente qui in città, è stato un colpo di fortuna per me. L’ambiente che si creava già arrivando allo stadio col pullman ti metteva la pelle d’oca, non vedevi l’ora di essere in campo a giocare. Sinceramente sento l’amore che mi dà la gente e sono molto grato di questo, cerco di far vedere che io amo tanto questa città e questa gente che mi hanno fatto essere la persona che sono oggi”.