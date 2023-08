Fedele contro De Laurentiis: "Ha mancato di rispetto ad un giocatore del Napoli"

Notizie Napoli calcio. Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live.

"Victor Osimhen è un calciatore determinante, decisivo, ma il giocatore che io amo è Piotr Zielinski, anche se ha delle pause. Gli hanno proposto un rinnovo al ribasso? Se Osimhen chiede 7 milioni, si può arrivare a 9; i 4,5 di Zielinski, invece, senza Decreto Crescita, sono 9 lordi. Il Napoli è fermo ad un'offerta di 3 milioni netti? Per la sua qualità, farei di tutto per trattenerlo. Di Zielinski non mi priverei mai, di Lozano sì".

Al presidente Aurelio De Laurentiis non perdono una cosa: tratta tutti come vassalli, atteggiandosi a padrone, a dio uno e trino. Ad un giocatore importante come Zielinski, ad esempio, non puoi offrire un contratto al ribasso: è una mancanza di rispetto. Chi spalma il contratto, nel calcio, è perché non ha richieste: non è questo il caso del polacco, il quale piace alla Lazio ed ha rifiutato offerte dall'Arabia".