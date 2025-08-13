Dall'Inghilterra - I bagni di ghiaccio al mattino e gli Oasis: come Grealish si è preparato per l'Everton ma il Napoli c'era

Ultime calcio Napoli - Jack Grealish ha iniziato ogni giorno quest'estate allo stesso modo. Prima di ogni altra cosa, si tuffa in un bagno di ghiaccio per tre minuti. Lo shock immediato si placa e le temperature sotto lo zero iniziano a lavorare sul corpo e sulla mente, lasciandolo pronto ad attaccare la giornata, come riporta The Telegraph.

Questa routine ghiacciata lo ha aiutato in questi giorni e vuole rimettere in pista la sua carriera con un trasferimento all’Everton dove David Moyes gli darà la possibilità di giocare di nuovo regolarmente e mostrare perché è stato il primo acquisto da 100 milioni di sterline della Gran Bretagna e un trasferimento record in Premier League.

Il Napoli ci ha provato per Grealish

Grealish è stato in vacanza con la famiglia a Positano, visitando altre località della Costiera Amalfitana. E' servito solo a intensificare le speranze che si sarebbe unito al Napoli di Antonio Conte. I campioni italiani hanno avuto un interesse per Grealish, ma avrebbero sempre chiesto sconti per coprire lo stipendio. Il Celtic ha anche chiesto informazioni, ma l'Everton era in prima fila.

Grealish è andato anche a vedere gli Oasis suonare agli Heaton Park, con Guardiola. Alcune sue parole sono state registrate segretamente da un fan:

“Sai che c’è? Amo la città più di ogni altra cosa”, ha detto al fan. “E sai cosa amo più di ogni altra cosa? - I fan della città. Sono i migliori fan del mondo”.