Sky - Non solo il ritorno di Elmas, il Napoli potrebbe virare su altri 2 acquisti: non si esclude una possibilità

Calciomercato Napoli - Ultime notizie mercato Napoli. La sessione di calciomercato estiva è ormai giunta al rush finale, con gli azzurri che devono completare gli ultimi slot della rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte. I colleghi di Sky con Luca Marchetti fanno il punto della situazione: 

"Per il Napoli era molto difficile andare a migliorare i titolari. Il Napoli viene da 2 scudetti in 3 anni. E’ una squadra sicuramente molto competitiva nell’11 titolare. Aggiungere dei titolari non era facile, ma questa estate invece è stato fatto. Conte praticamente ha una doppia squadra. 

Dopo Gutierrez, e forse Juanlu se il Siviglia abbassa le pretese, dovrebbe arrivare anche un ultimo acquisto. Il nome individuato è Eljif Elmas, ma non si esclude la possibilità di comprare sia un’ala sinistra che una mezzala, però incrociando questioni di età legate ai giocatori Under e alla lista per la Serie A". 

