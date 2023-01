DAZN, Buscaglia: "Il rendimento del Napoli fa sembrare pessime le stagioni delle avversarie, in realtà..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Ricky Buscaglia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli in pochi giorni è passato dal dare cinque gol alla Juventus all’uscire in Coppa Italia, l’ambiente di Salerno è molto particolare e si gioca contro una squadra che sta vivendo una settimana molto particolare tra l’8-2 subito a Bergamo e l’esonero ed il rientro di Nicola in panchina. Può uscir fuori un partitone più intenso ed aperto di quanto si possa ipotizzare a parità di motivazione.

Il rendimento del Napoli fa sembrare pessime le stagioni delle avversarie, in realtà è sono gli azzurri a fare qualcosa di eccezionale e sono curioso di capire il punteggio in classifica a fine girone d’andata. Se pure dovesse perdere qualche punto nel girone di ritorno, può arrivare davvero fino in fondo”