Pedullà: "Il Napoli sta lavorando sul mercato senza Conte: David e Nunez sono due piste da seguire"

L'esperto giornalista Alfredo Pedullà ha riferito alcuni aggiornamenti che riguardano il Napoli, attraverso il prorpio canale Youtube:

"Non sempre c’è una notizia da dare. E quando manca, bisogna fare attenzione ai segnali, ai dialoghi che presto potrebbero concretizzarsi tra Juventus e Napoli. Dialoghi che, a mio avviso, saranno generali, non ancora focalizzati su nomi specifici, perché il Napoli sta già lavorando sul mercato in maniera autonoma, indipendentemente dalla presenza di Antonio Conte sulla panchina. Una presenza che, va sottolineato, non è affatto scontata. In più occasioni ho raccontato di come il Napoli si stia muovendo su diversi profili, senza attendere la decisione definitiva sull’allenatore. Le stesse dichiarazioni di Conte, infatti, lasciano aperti molti interrogativi.

Sempre in tema allenatori, sta per concludersi anche il rapporto tra l’Ajax e Francesco Farioli. È una scelta dell’allenatore, che ha fatto un ottimo lavoro ad Amsterdam. Peccato per lo scudetto che, a un certo punto, sembrava quasi in cassaforte e poi è sfumato clamorosamente. Su di lui non ho ancora riscontri diretti da club italiani come Napoli, Milan o Roma (che ci aveva pensato), ma non è escluso un possibile mercato all’estero.

I dialoghi di mercato sono già partiti. Per il Napoli, ad esempio, i nomi di Jonathan David e Darwin Nunez sono due piste da seguire con attenzione".