Daniele Adani, ex difensore e opinionista televisivo, ha parlato degli episodi da moviola di Parma-Napoli:

"C’era rigore per il Napoli. Il difendente allarga la gamba quando era stato superato. Poi sul fallo precedente neanche Circati del Parma avrebbe reclamato il fallo. Circati sposta palla e cade per quello, non è calcistico fischiare quel fallo".

Il giornalista Alberto Rimedio aggiunge:

“Questo è un chiaro ed evidentre errore? Rivedendolo si può pure dare, ma deve intervenire?”