Napoli senza portieri: serve urgentemente un incontro con l'agente di Meret!

Calciomercato Napoli, cambiamenti in vista per il ruolo di portiere. A fine campionato scade il prestito di Scuffet ma anche il contratto di Alex Meret e la SSC Napoli si ritroverà presto senza portieri.

Ecco perché anche l'edizione del quotidiano Il Mattino ribadisce che "serve velocemente un faccia a faccia con Pastorello per decidere del futuro di Meret: dentro o fuori". Il tempo scorre e Alex Meret non ha ancora accettato la proposta di rinnovo offerta dalla SSC Napoli. Presto un incontro con il suo agente per la svolta definitiva, in un senso o nell'altro.

Per quanto riguarda il secondo portiere invece, è sempre più improbabile il ritorno in squadra di Elia Caprile, che invece sarà riscattato dal Cagliari. Secondo Il Mattino, al Napoli piace (e non poco) Milinkovic Savic del Torino.