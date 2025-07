Rrahmani blindato, si tratta il rinnovo a vita col Napoli: rifiuta due big pur di restare | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - La stagione 2025-2026 è appena iniziata con la preparazione estiva in ritiro in quel di Dimaro Folgarida. Gli uomini a disposizione di Conte sono al momento ben 32, con tutti i giocatori della cavalcata trionfale per lo Scudetto che sono rimasti in rosa per continuare il lavoro fatto egregiamente nella scorsa stagione.



Tra questi c'è anche Amir Rrahmani, vero e proprio robocop azzurro che nell'annata Scudetto ha giocato tutte le 38 partite disputate in campionato diventando di fatto il pilastro della difesa azzurra che è risultata tra l'altro quella meno battuta di tutti i Top 5 campionati europei.

Questo risultato è arrivato soprattutto grazie al grande lavoro di Conte e Stellini per la guida della fase difensiva, attuata poi in campo in primis da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus.

Calciomercato Napoli, si lavora per il rinnovo di Rrahmani

Al termine del campionato vi avevamo raccontato in esclusiva di come per Amir Rrahmani ci siano stati numerosi interessamenti nel corso del finale di stagione, con tante big europee e non che si erano interessati al difensore kosovaro dopo l'ennesima stagione ad altissimi livelli. Tra tutte Tottenham, una big italiana e vari club sauditi.



Ebbene, secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, il difensore azzurro ha rispedito al mittente tutte queste offerte, alcune delle quali anche molto sostanziose a livello di ingaggio, volendo restare al Napoli e continuare la sua avventura in azzurro.

Conte tra l'altro è stato uno dei primissimi a ribadire, anche al giocatore stesso e poi in pubblico in conferenza stampa pochi giorni fa, quanto Rrahmani sia un perno fondamentale della squadra e che per lui non si sarebbe dovuto muovere da Napoli. Detto fatto.



E c'è di più, visto che al giocatore è arrivata da parte del Napoli una offerta per il rinnovo contrattuale per altri 2 anni rispetto all'attuale scadenza, facendo si che il kosovaro possa firmare fino al 2029 in azzurro. Offrendo al giocatore anche un aumento d'ingaggio.

In caso di firma quindi, potrebbe profilarsi l'ipotesi di un contratto a vita col Napoli per lui, visto che nel 2029 Rrahmani avrà 35 anni e si avvierà verso il tramonto della sua carriera.



In attesa di avere sviluppi sulla questione rinnovo di contratto, c'è già una cosa certa: la difesa del Napoli 2025-2026 riparte da Rrahmani, diventato ormai imprescindibile sia in campo che nello spogliatoio.

RIPRODUZIONE RISERVATA