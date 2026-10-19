Bodo/Glimt, Gundersen in conferenza: "Il Napoli è in crisi, ma è una delle migliori squadre italiane! Hojlund è un bel giocatore, noi daremo il massimo" | VIDEO

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt del giocatore del Bodo/Glimt, Jostein Gundersen.

"Il Napoli è in crisi e in un periodo molto difficile, ci siamo allenati per dare il massimo.

Dobbiamo difendere meglio, difendere non così bassi come l'altra volta per fronteggiare i loro attaccanti, proveremo a incrementare il possesso e tenere la palla lontana dall'area di rigore e creare quante più occasioni possibili.

Un lavoro per domani sera? C'è un bel clima, un bel meteo, devo dire che ci siamo un po' rilassati rispetto al clima di Bodo. A prescindere da questo, siamo felici di essere a Napoli per la prima volta e non vediamo l'ora di giocare.

Giocare dal 1'? Ho fatto un po' di panchina ma poi ho imparato tante cose nuove, adesso ci accorgiamo che ci sono cose che funzionano meglio e ci prendiamo tutto il positivo. Proviamo a capire che la partita è la cosa più importante per tutto il gruppo. Spero di essere pronto.

Abbiamo una buona tradizione contro le italiane, ma ogni anno è una storia a se.

Un nuovo stadio a Bodo? Non ho grandi idee, non ci ho pensato finora però poi mi farò venire una idea.

Il Napoli? Hojlund è un bel giocatore, noi abbiamo giocato contro di lui due anni quando era al Manchester United e ci ha fatto gol, è estremamente bravo e siamo orgogliosi che sia uno scandinavo. Noi abbiamo giocato contro già altre squadre italiane, il Napoli è una delle migliori.

Quanto incide giocare in trasferta non sul terreno sintetico? Naturalmente è un vantaggio per noi giocare in casa, abbiamo un buon record ma abbiamo fatto progressi anche fuori casa, però è una statistica che emerge ma siamo sulla buona strada per migliorarci".