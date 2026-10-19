Bodo/Glimt, Gundersen in conferenza: "Il Napoli è in crisi, ma è una delle migliori squadre italiane! Hojlund è un bel giocatore, noi daremo il massimo" | VIDEO
UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt del giocatore del Bodo/Glimt, Jostein Gundersen.
Napoli-Bodo/Glimt: la conferenza stampa di Gundersen
"Il Napoli è in crisi e in un periodo molto difficile, ci siamo allenati per dare il massimo.
Dobbiamo difendere meglio, difendere non così bassi come l'altra volta per fronteggiare i loro attaccanti, proveremo a incrementare il possesso e tenere la palla lontana dall'area di rigore e creare quante più occasioni possibili.
Un lavoro per domani sera? C'è un bel clima, un bel meteo, devo dire che ci siamo un po' rilassati rispetto al clima di Bodo. A prescindere da questo, siamo felici di essere a Napoli per la prima volta e non vediamo l'ora di giocare.
Giocare dal 1'? Ho fatto un po' di panchina ma poi ho imparato tante cose nuove, adesso ci accorgiamo che ci sono cose che funzionano meglio e ci prendiamo tutto il positivo. Proviamo a capire che la partita è la cosa più importante per tutto il gruppo. Spero di essere pronto.
Abbiamo una buona tradizione contro le italiane, ma ogni anno è una storia a se.
Un nuovo stadio a Bodo? Non ho grandi idee, non ci ho pensato finora però poi mi farò venire una idea.
Il Napoli? Hojlund è un bel giocatore, noi abbiamo giocato contro di lui due anni quando era al Manchester United e ci ha fatto gol, è estremamente bravo e siamo orgogliosi che sia uno scandinavo. Noi abbiamo giocato contro già altre squadre italiane, il Napoli è una delle migliori.
Quanto incide giocare in trasferta non sul terreno sintetico? Naturalmente è un vantaggio per noi giocare in casa, abbiamo un buon record ma abbiamo fatto progressi anche fuori casa, però è una statistica che emerge ma siamo sulla buona strada per migliorarci".
Jostein Gundersen in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt, gara valida per il secondo turno di UEFA Champions League. Il tecnico dei norvegesi infatti parlerà in compagnia di un calciatore del Bodo/Glimt: si tratta di Jostein Gundersen. Tutto in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.
L'appuntamento è alle ore 16:00, con la conferenza stampa di Kjetil Knutsen e di Jostein Gundersen, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio Maradona.
Napoli-Bodo/Glimt di Champions League: il programma
Ormai ci siamo, s'avvicina Napoli-Bodo/Glimt di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati. Questo il programma di lunedì e martedì per Napoli-Bodo/Glimt di Champions League:
Palinsesto CalcioNapoli24 per Napoli-Bodo/Glimt
MD-1, lunedì 19 ottobre 2026:
- ore 10:00, Rassegna stampa LIVE
- ore 11:30, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
- dalle 12 alle 14, CN24 Live con i primi collegamenti da Castel Volturno
- ore 15:15, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un calciatore, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo Diego Armando Maradona
- ore 16:00, conferenza stampa di Kjetil Knutsen e di un calciatore, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo Diego Armando Maradona
- ore 16:30, allenamento Bodo/Glimt allo Diego Armando Maradona - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
Match Day, martedì 20 ottobre 2026:
- ore 10:00, Rassegna stampa LIVE
- dalle 12 alle 14, CN24 Live
- ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi
- dalle ore 19:00, LIVE REACTION di Napoli-Bodo/Glimt con pre-partita e post-partita da Villarreal, con conferenze, interviste e mixed-zone!
Napoli-Bodo/Glimt: orario conferenza Allegri
Insomma, ricapitolando, per quel che riguarda l'orario della conferenza di Max Allegri e di calciatore e l'orario della rifinitura con l'ultimo allenamento a Castel Volturno, gli appuntamenti sono per lunedì 19 ottobre:
- ore 11:30, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
- ore 15:15, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un calciatore, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo Diego Armando Maradona