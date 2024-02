Mondiale per Club, il ranking ufficiale e aggiornato: la Lazio spera nel miracolo grazie alla vittoria di ieri | CLASSIFICA

Mondiale per Club 2025 - Il Napoli ha ancora delle chance per qualificarsi, nonostante pesi tantissimo la mancata vittoria in casa contro l'Union Berlino in Champions League a novembre scorso sotto la guida di Rudi Garcia. Per qualificarsi il Napoli dovrà raggiungere i quarti di finale di Champions e vincere almeno una partita anche in quel turno.

La Lazio non vuole però mollare questa corsa, e un successo contro i bavaresi è il modo migliore di sognare. Servirà comunque una vera e propria impresa, perché per scavalcare la Juventus sarà necessario vincere tutte le partite e conquistare l’accesso alla finalissima della Champions League (e addirittura vincere il torneo se il Napoli dovesse scavalcare la Juve).

Questa è la situazione con la graduatoria stilata sulla base del ranking quadriennale ufficiale (in corsivo le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione, a meno che non vincano la Champions League):