SSC Napoli, il dott. Canonico: "Infortunio Lukaku? Ci siamo sentiti ieri sera, tra due settimane lo valuteremo dal vivo! Ha avuto una lesione importante..."

Le Interviste  
SSC Napoli, il dott. Canonico: Infortunio Lukaku? Ci siamo sentiti ieri sera, tra due settimane lo valuteremo dal vivo! Ha avuto una lesione importante...

Il responsabile dello staff sanitario del Napoli, dott. Raffaele Canonico, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

“Lukaku? Ci siamo sentiti ieri sera, procede bene il suo iter riabilitativo secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lui è in Belgio, previa autorizzazione da parte del nostro staff medico: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo sta seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti salirà in Belgio per valutare anche dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione. Tutto sotto controllo e supervisionato da noi”

