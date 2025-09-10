CorSport - Difficile immaginare Anguissa in panchina per Fiorentina-Napoli: le scelte di Conte

Napoli - Presto tutti insieme, di nuovo, per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Stanno rientrando anche gli ultimi nazionali dei quattordici che avevano salutato dopo la seconda giornata: ieri pomeriggio sono scesi in campo Anguissa e Marianucci (in gol), entrambi titolari con Camerun e Italia Under 21. Conte riavrà tutti al più presto, al netto degli infortunati Lukaku e Rrahmani: oltre a Hojlund sono rientrati anche De Bruyne, Lang, Lobotka e Olivera; oggi sarà la volta di italiani e scozzesi. Conte presto farà i conti con le scelte di formazione potendo guardare tutti negli occhi dopo gli impegni di questi giorni, i lunghi viaggi e lo stress accumulato tipico della sosta. Anguissa, ad esempio, avvertirà ancora le fatiche dell’ultima settimana, ma è un insostituibile e uno stakanovista, motivo per cui sarà difficile immaginarlo altrove se non in campo.