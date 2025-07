Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia:

“Lookman? Percassi è stato sempre chiaro sulla valutazione. L’Atalanta ha fatto sapere che non farà sconti sui 50 milioni chiesti. Da un grande dirigente come Marotta, mi aspetto che vada subito quella cifra. Non si può andare oltre al 31. Deve mettere sul tavolo 50 più bonus per prendere il ragazzo. Qualsiasi altro piano sarebbe un naufragio”.