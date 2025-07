Doppio colpo in prospettiva per il Napoli, arrivano a titolo definitivo

Calciomercato Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, svela le ultime notizie in merito a degli acquisti del Napoli per la Primavera:

"Il Napoli si muove anche per rinforzare la Primavera: non solo il portiere classe '2006 Francesco Lattisi, che nella scorsa stagione ha giocato in serie D tra l'IlvaMaddalena e il San Marino e arriverà da svincolato, ma la trattativa é in fase avanzata per due esterni offensivi entrambi mancini: Manuel Nardozi (classe '2006) di proprietà della Roma e nell'ultima stagione in prestito al Parma che ha vinto il girone A del campionato Primavera 2 ottenendo la promozione nella serie A della categoria, e Andrea Smeraldi ('2007) del Cagliari, primo avversario in campionato della Primavera di mister Rocco il prossimo 16 agosto alle 11. Il Napoli si sta muovendo per l'acquisto sia di Nardozi che di Smeraldi a titolo definitivo".