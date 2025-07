L'Inter ha scelto l'investimento da fare per dare vita alla lotta scudetto contro il Napoli di Conte

Calciomercato SSC Napoli - Se il mercato del Napoli si è fermato per un po' dopo diversi colpi, quello delle altre contender di Serie A forse nemmeno è partito ancora, scrive Il Mattino.

“L’Inter e Lookman sembrano promessi sposi, ma non sarà così facile: il calciatore dell'Atalanta è il prescento per far sognare i tifosi in una estate dura da sopportare. I nerazzurri si spingeranno fino a 45 milioni per l'esterno nigeriano, ma l'Atalanta continua a non accettare offerte sotto ai 50 milioni di euro se nell'affare non sarà valutata una contropartita come Pio Esposito. Alla fine il club ha dovuto scegliere un solo grosso investimento per poter dare vita alla lotta scudetto contro il Napoli di Conte e il tempo passa prima di definire tutto”