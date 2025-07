Romano rivela: "De Bruyne? ADL lo videochiamava! Chicago gli aveva offerto il triplo dei soldi del Napoli, ma ha scelto gli azzurri"

Fabrizio Romano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento presentato da fantacalcio:

"Retroscena De Bruyne? E' stata davvero un'operazione geniale, in cui De Laurentiis è stato molto presente. Era lui in persona a fare le videochiamate con De Bruyne e la sua famiglia. E' entrato in questa operazione al 100% anche quando da Chicago erano pronti ad offrirgli praticamente il triplo rispettto al Napoli. Kevin ha sentito questo amore, questo affetto e anche questa voglia di rivincita. Lui voleva restare a Manchester, ma non hanno voluto rinnovargli il contratto. Piuttosto che sparire in Major League Soccer ha scelto Napoli, che era la piazza giusta"